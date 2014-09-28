دورا والمكبر يحققان الفوز في دوري المحترفين

حقق فريقا شباب دورا وجبل المكبر فوزين غاليين على ثقافي طولكرم وشباب يطا على التوالي مساء السبت, في ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين.

ففي المباراة الأولى اكتسح شباب دورا نظيره ثقافي طولكرم بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب دورا الدولي بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وسجل رباعية دورا روبرت إرحيل "هدفين" في الدقيقتين 40, و63, وأحمد ذياب "هدفين" في الدقيقتين 49, و56, بينما أحرز هدفي طولكرم أحمد الترتير في الدقيقة 6, ومحمد نديم في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز حصد دورا أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز السادس, بفارق الأهداف خلف ترجي النيص وأمام أهلي الخليل, وتوقف رصيد طولكرم 6 نقاط في الصدارة, بفارق الأهداف أمام الظاهرية والمكبر على التوالي.

شباب يطا – جبل المكبر (0-2)

وخطف جبل المكبر فوزا ثمينا من شباب يطا بهدفين نظيفين على ملعب دورا.

أحرز هدفي "نسور الجبل" مدحت عويسات في الدقيقة 8, وشهاب قنبر في الدقيقة 35.

ورفع "نسور الجبل" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث, بفارق الأهداف خلف طولكرم والظاهرية, بينما بقي يطا دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.