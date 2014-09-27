وحدة « المتسادا » تقتحم قسم 11 بسجن إيشل

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات قيام وحدة "المتسادا" مدعومة بوحدة "كيتر" باقتحام قسم 11 بسجن إيشل بمدينة بئر السبع أمس الجمعة 26\9\2014 م ، أثناء نوم الأسرى ليلاً.

وقال مدير المركز الباحث الحقوقي أسامة شاهين قيام عناصر الوحدة باقتحام عدد من الغرف بشكل همجي، وتكبيل الأسرى، وإخراجهم لعدة ساعات خارج غرفهم وإبقائهم مكبلين، وإجراء تفتيش دقيق للغرف والمرافق.

وبين شاهين بأن وحدة المتسادا يمنع دخولها للأقسام من الأسرى بعد انتهاك حقوق الأسرى والاعتداء عليهم والذي أدى إلى استشهاد بعضهم، والذي عدة الأسرى تحدي صريح ، معلنين استعدادهم لمواجهة القوة مهما كلفهم الأمر.

وحذر شاهين من عودة قوة المتسادا إلى الواجهة بتاريخها الأسود ضد الأسرى، وعد اقتحام سجن إيشل بهذه الوحدة مقصودا خصوصا تواجد 73 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرارالذين تم إعادة اعتقالهم ، ودعا المؤسسات الحقوقية التدخل لوقف الانتهاكات المتكررة من إدارات السجون ووحداتها المختلة.