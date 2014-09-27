حماس: تصريحات نتنياهو بتوفيره الامن للمستوطنات كاذبة ونحن من نقرر امنها

قالت حركة حماس انها هي من تقرر في أمن سكان مستوطنات ناحل عوز وغلاف غزة، وليس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه:"تصريحات نتنياهو بأنه وفر الأمن لسكان ناحل عوز هي استعراض كاذب للقوة وحماس هي التي تقر في أمن سكان ناحل عوز وغلاف غزة وليس نتنياهو".



وكان نتنياهو ادعى أنه وضع خطة نفذت بدقة متناهية لحماية الاسرائيليين وتوفير الامن لهم، من خلال تدمير البنية التحتية لحماس والانفاق على حدود غزة واغتيال قيادات فلسطينية عسكرية، الامر الذي أخل بتوازن حماس وافقدها قوتها العسكرية.