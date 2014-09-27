السيسي وأمير قطر…مصافحة في الأمم المتحدة بعد جفاء

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الخميس، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صافحه أثناء تناول الغذاء بمقر الأمم المتحدة.

وتعد هذه المصافحة هي أول لقاء يجمع السيسي وأمير قطر التي توترت العلاقات بين بلديهما في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، الذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.

واستبق تلك المصافحة 3 تهاني من أمير قطر للسيسي في مناسبات مختلفة، في ظل توتر مستمر في العلاقات بين البلدين.

وأوضح السيسي خلال لقاء مع نحو 55 إعلاميا مصريا في فندق «نيويورك بالاس» بنيويورك أن أمير قطر «صافحني أثناء تناول الغذاء بعد كلمتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمور تسير في طريقها للحل».

ولم تصدر تصريحات رسمية من الجانب القطري بشأن هذه المصافحة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، شهدت العلاقات بين مصر وقطر توترا على خلفية اتهامات مصرية للدوحة بدعم وايواء قيادات جماعة الإخوان المنبثق عنها مرسي.

وسبق أن بعث الشيخ تميم ببرقية تهنئة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتهنئة بذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.

كما سبق أن تلقى السيسي، اتصالا هاتفيًّا، من الشيخ تميم في 29 يونيو/ حزيران الماضي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث أمير قطر في 8 يونيو/ حزيران الماضي ببرقية إلى السيسي أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر.