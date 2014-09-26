السعودية : وصول 1.2 مليون حاج من جميع أنحاء العالم إلى المملكة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة وصول حوالي 1.2 مليون حاج إلى المملكة من جميع أنحاء العالم لأداء الركن الخامس فى الإسلام والذى من المقرر أن تبدأ مناسكه يوم الخميس المقبل أى يوم التروية والمبيت فى منى.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الجمعة، إنها أنهت إجراءات قدوم 1.2 مليون حاج منذ بدء القدوم وحتى أمس. وأضاف أن عدد القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية تناقص بواقع537،40 حاجاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى أى بنسبة 3% تقريباً.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الحجاج هذا العام ، رغم أن السلطات السعودية قامت بتخفيض عدد القادمين من الخارج بنسبة 20% والداخل 50% ، عن 3 ملايين حاج خاصة وأن الوقوف بعرفات سيكون يوم الجمعة، وهذا اليوم لا يتكرر إلا كل عدة سنوات ، وأيضا لأن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، حج الحجة الوحيدة يوم الجمعة.

واتخذت المملكة إجراءات أمنية وصحية مشددة لحماية الحجاج أثناء أدائهم فريضة الحج، من بينها عدم منح تأشيرات الدخول لثلاث دول إفريقية هى، ليبيريا وغينيا وسيراليون، بسبب تفشى وباء "إيبولا" فيها.

وأوصت وزارة الصحة القادمين من كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص المناعة والأورام الخبيثة والنساء الحوامل والأطفال بتأجيل أداء مناسك الحج والعمرة هذه السنة، حفاظا على سلامتهم الشخصية.

واشترطت وزارة الصحة فى المملكة، على كافة الراغبين بأداء مناسك الحج هذه السنة، ضرورة التلقيح ضد الحمى المخية الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية إلا أنها ركزت على حمى "إيبولا" وكورونا والحمى الصفراء، مشيرة إلى ضرورة تقديم شهادة تطعيم ضد هذه الأمراض مطابقة للوائح الدولية قبل القدوم إلى المملكة.