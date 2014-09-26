3 اسرى يدخلون اعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، اثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.



والأسرى هم: عماد عبد الكريم عبد العزيز الروم (40 عامًا)، من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام ألفين وثلاثة.



والأسير سعيد ناصر محمود عرار (34 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام ألفين وخمسة.



والأسير جهاد أحمد رأفت سعادة (32 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن عشرين عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين.