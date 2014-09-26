رام الله: قوات الاحتلال تعتقل فتيين في بلدة سلواد

بعد مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة الفتيين رائد مزيد (13 عامًا) ومحمود بشير (15 عامًا).

وتمكنت قوات كبيرة الاحتلال من اعتقالهما فقط بعد محاصرتهما ومجموعة شبان آخرين وبعد ملاحقتهم مدة طويلة، انتهت بمواجهة عنيفة غربي بلدة سلواد.

وهرعت قوات عسكرية كبيرة للحاق بالشبان بعد هاجموا الطريق الاستيطاني الموصل للمستوطنات الواقعة شرق رام الله وحطمو كاميرات المراقبة وأمطروا سيارات المستوطنين بالحجارة.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ومطاردة الشبان دون جدوى حتى طلبت تعزيزًا، وعندا فقط استطاعت محاصرة المجموعة والالتفاف عليهم بعد اقتحام ابلدة من الناحية الغربية.

وأصيب العديد من سكان البلدة بإصابات محتلفة وآخرين بالاختناق جراء غزارة القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية التي أطلقتها قوات الاحتلال أثناء اقتحامهم البلدة دون تمييز، قبل اعتقال الفتيين.