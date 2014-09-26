فلسطين تتأثر بمنخفض جوي الأحد القادام

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر فلسطين وبلاد الشام بمنخفض جوي يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما سيتركز هطول الأمطار على شمال فلسطين المحتلة نهار الأحد ويتلاشى الاثنين.



وحسب دائرة الأرصاد الجوي، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة والرياح غربية إلي جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلي متوسط ارتفاع الموج.



كما يكون الجو يوم الاثنين غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.