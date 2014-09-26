الاحتلال يمدد اعتقال أربعة مقدسين بينهم قاصريْن

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة (26|9)، قراراً بالإفراج عن ستة أسرى مقدسيين وتمديد اعتقال أربعة آخرين على خلفية المواجهات التي اندلعت مؤخراً في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان تلقّت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الاحتلال قرّر الإفراج عن كل من؛ مؤنس شحادة، فهد هيبي، عثمان عواد، بالإضافة إلى مدير مؤسسة "الأقصى" أمير خطيب وإمام مسجد في مدينة حيفا يُدعى فؤاد أبو قمير.

وبحسب البيان، فقد تقرر الإفراج عن هؤلاء بشرط توقيعهم على التزام مالي ذاتي قدره ثلاثة آلاف شيقل (أكثر من 800 دولار أمريكي)، وتوقيع التزام طرف ثالث على المبلغ نفسه.

وكانت شرطة الاحتلال أفرجت فجر أمس الخميس عن المواطنة الفلسطينية عبير بشير التي اعتقلت مؤخراً على خلفية أحداث الأقصى.

وفي السياق ذاته، مددت المحكمة اعتقال كل من الشابين محمد خلف وأمين ذياب إلى صباح يوم الأحد، كما مدّدت اعتقال قاصرين مقدسيين هما أنس أبو بكر وراضي بابو حتى مساء يوم غد السبت.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنين العشرة بعد صلاة ظهر الأربعاء الماضي، جرّاء محاولتهم التصدّي لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك احتفالاً بالاعياد اليهودية.