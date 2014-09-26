17 عيادة في مستشفى نمرة ليوم عرفة

أكد مدير مستشفى نمرة الدكتور طلعت زايد, أن مستشفى نمرة يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى (90) سريرًا, منها (12) سرير عناية مركزة, ونحو (6) أسرة لعناية القلب, وسريرين لضربات الشمس, بالإضافة إلى أسرة أقسام التنويم.

وأشار زايد إلى أنه تم توفير جميع الخدمات لاستقبال المرضى الذين تستدعي حالاتهم الكشف والمعاينة بجميع أقسام المستشفى من عيادات وعناية مركزة وطوارئ وعمليات وقسم المناظير الهضمية والمختبر والأشعة وأقسام التنويم .

وبين أن المستشفى الذي يقدم خدماته للحجاج, يضم (17) عيادة, منها (8) عيادات عامة, و (9) عيادات متخصصة, مبينًا أنه تم استقبال الكادر الطبي المشارك لحج هذا العام, الذي بلغ عدده ( 166) منتدبًا من رؤساء الأقسام و أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وكتّاب سجلات وأمناء عهد.

وأضاف أنه تم تجهيز الأقسام الطبية المساندة فالمستشفى بجميع الأجهزة اللازمة التي تساعد في عمل الفحوصات اللازمة وبأدق المعايير, التي تعمل على راحة الحاج المريض .