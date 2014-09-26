خطير.. فيس بوك تعرف ألوان ملابسكم الداخلية

عالم الفيس بوك عالم الغموض، هي ظاهرة قومية اجتاحت العالم، تسللت الى عقول الناس بحيث أنك لن تجد عائلة لا تعرف ما هو (الفيس بوك) أو لا يمتلك الفرد الواحد على الأقل حسابين أو أكثر، ويجهل الكثيرون حقيقة الفيس بوك، "موقع المجد الأمني" يوضح باختصار مخاطر الفيس بوك.

- يراقب كل المواقع التي تزورها كل يوم خارج إطار الفيس بوك ويدون اهتماماتك وتوجهاتك.

- يُراقب كل ما تكتبه على الكيبورد ( your Passwords ) حتى لو لم تنشره، ويُسجلهُ لديه ويعتبر هذا من حقوقه.

- له الحق في استخدام صورتك الشخصية في الدعايات الإعلانية دون الرجوع إليك، ويضع عليها حقوق ملكية خاصة به.

- يمتلك بياناتك ونشاطاتك حتى لو قررت ترك الموقع نهائيًا فهو يحتفظ ببياناتك.

- يراقب محادثاتك الخاصة ( ويعتبر هذا من حقوقه القانونية )

- يصب جُل اهتمامه الآن على تقنية التعرف على الوجه ( جرب تاخذ صوره سيلفى مع صاحبك وارفع الصوره على الفيس وضع الماوس على الصوره كأنك هتعمل تاج ستجد الفيس لوحده إقترح عليك إسم الشخص اللي معاك ) ستشعر أنك مغفل.

- ولا عجب أن يشترى مالك Facebook برنامج إنستغرام وشركة Face.com اليهودية ، ويقوم بتوزيع كاميرات الفيس بوك في المتاجر لتتعرف على وجوه المستخدمين ثم يعرض للمستخدم ما يروق له من السلع على جانب الصفحة كنوع من أنواع التسويق.

- هل تعلم أن 6 مليون موظف تابع لجهاز الإستخبارات CIA وظيفتهم جمع المعلومات من خلال ما يُسمى بمواقع التواصل الإجتماعى

.- هل تعلم إن تصميم فيس بوك ليس تصميمًا هبائيًا وإنما صمم على يد أعتى خُبراء علم النفس لسهولة الاختراق الدماغي.

- هل تعلم أن حالة الإهتراء النفسي التي وضعها علماء النفس لمدمني هذا الكوكب الأزرق تصلُ لحد التدمير.