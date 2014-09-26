عباس يلقي خطاب هام مساء اليوم بالأمم المتحدة

اجتمع الرئيس محمود عباس، في نيويورك الليلة الماضية، مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث وضعه في صورة التحرك الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وكان الرئيس قد كشف في وقت سابق أن دولة فلسطين ستتقدم بطلب لمجلس الامن يدعو لإنهاء الاحتلال، وتحديد سقف زمني للانسحاب الإسرائيلي.

وقال إن خطابه المقرر اليوم الجمعة الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك - الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس- سيحمل في ثناياه الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي سيتصرف الفلسطينيون بناء عليها، حيث أن نتانياهو افشل المفاوضات وصار لزاما تحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة بقرار اممي يجبر "إسرائيل" على الانسحاب من كافة اراضي الضفة والقدس وغزة.