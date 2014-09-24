فيديو .. يوفنتوس يكرم ضيفه تشيزينا بثلاثية وإنتر ضيفه أتلانتا بثنائية

فاز فريق يوفنتوس وإنتر ميلان على ضيفيهما تشيزينا وأتلانتا الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول، وذلك في إطار منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ففي المباراة التي أقيمت في ملعب "يوفنتوس أرينا"، فاز اليوفي على ضيفه تشيزينا بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل التشيلي أرتورو فيدال ثنائية للسيدة العجوز في الدقيقتين الـ (18 من ضربة جزاء، و 64) على التوالي، بينما تكفل السويسري الدولي ستيفان ليشتستاينر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85.

بينما تغلب إنتر في ملعبه أيضا "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو، على ضيفه أتلانتا بثنائية حملت توقيع كل من المهاجم داني أوسفالدو، والبرازيلي اندرسون هيرنانيز في الدقيقتين الـ (40 و 85) على التوالي.

ورفع حامل اللقب، يوفنتوس، رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام روما الذي تغلب بدوره على مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف واحد.

أما إنتر ميلان فقد رفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الكالتشيو.

بينما توقف رصيد تشيزينا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، ورصيد بارما عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.