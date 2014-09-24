اليوم .. الأولمبي الوطني يواجه « محاربي الساموراي » بدورة الألعاب الأسيوية

تترقب الجماهير الفلسطينية لقاء منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره الياباني على أحر من الجمر صباح اليوم الخميس, ضمن منافسات دور الستة عشر من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة إنشيون الكورية الجنوبية.

وتأهل الأولمبي لدور الستة عشر بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط, بفارق الأهداف أمام طاجكستان, بينما جاء المنتخب الياباني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط, خلف المتصدر العراق برصيد 9 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للمنتخب عبد الناصر بركات بتشكيلة مكونة من رامي حمادة, وتامر صلاح, وخالد مهدي, ومصعب البطاط, وعبد الله جابر, وعدي خروب, ومحمود الكوري, ومحمود أبو وردة, وهلال موسى (هدف واحد), وأحمد ماهر (هدفين), وحمادة مراعبة (هدفين), مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت سببا في عبورنا اختباري عُمان (2-0), وطاجكستان (2-1) على التوالي.

وفي حال تمكن منتخبنا من القضاء على منتخب "محاربي الساموراي", فإنه سيواجه في دور الثمانية الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وهونغ كونغ.