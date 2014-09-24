صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية السبت المقبل

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة أن الوزارة ستبدأ بصرف المستحقات الاجتماعية للمستفيدين عبر البنوك دفعة شهر ايلول للعام 2014، يوم السبت (27/09/2014) في المحافظات الجنوبية "غزة"، ويوم الاحد (28/09/2014) في المحافظات الشمالية الضفة الغربية والقدس.



وأوضح أن برنامج التحويلات النقدية يُقدّم مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم ما يقارب 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب 130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة شهور.



وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الثالثة عن العام 2014 وهي تغطي أشهر تموز وآب وايلول، ودعا المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود كلٌ في محافظته ابتداءً من يوم السبت (27/09/2014، وحتى تاريخ (23/10/2014).



وقال أن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة ضاعفت حجم الأسر الفقيرة، بحيث ارتفعت نسبة الأسر الفلسطنية التي تعيش في ضائقة شديدة وبحاجة ماسة للمساعدات الإغاثية إلى نحو 60 في المئة من إجمالي الأسر في قطاع غزة.



