التعليم بغزة تعلن توفير مواصلات مجانية للمعلمين المتوقفة رواتبهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفير مواصلات مجانية لجميع المعلمين المتوقفة رواتبهم في قطاع غزة منذ 8 أشهر.

وقال رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه:” إنه تم توفير15 حافلة لنقل المعلمين من جنوب القطاع إلى شماله ذهاباً وإياباً وذلك بدءً من صباح يوم السبت الموافق 27/9/2014 .

وبين صالحية أن هذا المشروع جاء للتخفيف عن المعلمين ومراعاة ظروفهم خاصة وأنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ 8 أشهر، موضحاً أن المشروع سيساهم في انتظام العملية التعليمية.

ودعا مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة المعلمين المستفيدين من المشروع الإلتزام بالمواعيد الخاصة بحركة الحافلات للوصول إلى المدارس في الوقت المناسب.