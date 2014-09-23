نصائح من خبير اقتصادي.. « الذهب في أدنى مستوياته منذ 9 أشهر »

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في نحو تسعة أشهر بفعل تخارج أموال الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب وسط إعادة ترتيب المستثمرين مراكزهم في ظل ارتفاع سعر الدولار والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد هبوطه ليومين متتاليين ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية في سنغافورة 0.2% إلى 1216.90 دولارا للأوقية.

ولليوم الثاني على التوالي، تخارج المستثمرون من "إس.بي.دي.آر غولد تراست" -ثاني أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب- تنخفض حيازات الصندوق من المعدن النفيس إلى 774.65 طنا أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويعتبر الصندوق مؤشرا جيدا على معنويات المستثمرين نظرا لضخامة حيازاته.

لكن رغم المكاسب ظل الذهب قرب أدنى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف الشهر والمسجل في الجلسة السابقة عند 1208.36 دولارات للأوقية.

ويتوقع متعاملون أن يواصل الذهب التراجع دون 1200 دولار للأوقية، وربما يلامس مستوياته المتدنية المسجلة في 2013 عند 1180 دولارا مع ضعف الدعم من العوامل الفنية وعمليات الشراء الفعلي.

وقالت مجموعة "إم.كيه.إس" في مذكرة للعملاء "ارتفاع سعر الدولار يواصل الضغط على كافة المعادن النفيسة، ومن المحتمل أن يتراجع سعر الذهب إلى 1200 دولار في الجلسات المقبلة".

وبين المعادن النفيسة الأخرى هبط الفضة 0.68% إلى 17.58 دولارا للأوقية.

د. أمين أبو عيشة المتخصص بشأن الاقتصادي والمالي ، أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، وأن سعر جرام الذهب سينخفض عن 25 دينار.

وأوضح أبو عيشة في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، أن سبب ارتفاع الدولار الأمريكي هو تحسن مستويات التوظيف في أمريكية اضافة إلى رفع سعر الفائدة في البنك المركزي الأمريكي فكل ما ارفعت الفائدة ارتفع سعر صرف الدولار.

ونصح أبو عيشة المواطنين لشراء الدولار الأمريكي وتخزينه متوقعاً ان يصل سعر صرف الـ100 دولار خلال أيام إلى 380 شيكل وفي نهاية العام ستصل إلى 400 شيكل، كما طالب المقبلين على الزواج إلى تأجيل شراء الذهب إلى ما بعد العيد لآن سعر الجرام سيشهد انخفاض متبايناً.

وعن سبب انخفاض الذهب بين أبو عيشة أن هذا الانخفاض المرتقب بسوق المعدن الأصفر يعود بشكل أساسي إلى قرار تقليص أسعار الفائدة لدى المركزي الأوروبي والذي فاجئ الأسواق ، حيث فاجئ المركزي الأوروبي الأسواق بالأمس بتقليص مستويات الفائدة لثاني مرة خلال ثلاثة أشهر من 0.15% لتستقر عند 0.050%، وذلك ضمن مساعي البنك لاحتواء الانخفاض الكبير في معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية بمواصلة انخفاضها مما يزيد المخاوف من خطر وقوع المنطقة في انكماش التضخم.

وشدد على أن أسعار الذهب في قطاع غزة الآن أعلى من السعر الحقيقي وأن أسعار الذهب ستنخفض في سوق غزة بمقدار 1-2 دينار خلال فترة ما بعد عيد الأضحى.

وحذر أبو عيشة تجار البضائع من عملية تحويل العملة داعياً التجار إلى الحذر الشديد لآن الخسائر قد تكون كبيرة في القطاع التجاري خاصة وأن التجار يشترون البضائع من الخارج بالدولار ويتم بيعها للناس بالشيكل ثم يعود التجار ويحول أمواله من الشيكل إلى الدولار، داعياً التجار إلى إغلاق مراكزهم المالية قبل العيد.





































