العمل النسائي توزع شهادات دورة « فقه الزكاة »

وزعت اللجنة الدعوية لدائرة العمل النسائي شهادات للمشاركات في الدورة التدريبية بعنوان "فقه الزكاة" وبحضور مسئولة مكتب الدائرة –شرق غزة أم سامر الحلو ومسئولة اللجنة الدعوية أم محمد عبده ومقدمها د.سلمان السعودي "أبو طارق" والمشاركات بالدورة وبمشاركة لجنة التواصل الجماهيري وذلك بمسجد القزمري شرق غزة.

واستهلت الاحتفال عبده بكلمة ترحيبية للحضور ثم أكدت أن غزة انتصرت بالحرب بفضل صمود وايمان الشعب الذين تحلوا بالصبر والتقوى وبالإرادة القوية والعزيمة حيث استطاعت المقاومة أن تدخل الرعب في داخل الكيان الاسرائيلي وتزعزعهم.

كما أثنت على المشاركات في الدورة باعتبار أن لها جانب كبير من الأهمية والتوعية للنساء في التعرف على أمور الدين والفقه، كما شكرت السعودي على جهوده في تقديم الدورة وأنه لم يبخل أي من المعلومات في هذا الموضوع متمنية أن يستمر التعاون وتقديم المزيد من الدورات التوعوية.

وبدوره اكد السعودي أن هذه الحرب جاءت ابتلاء من رب العالمين دليلاً على محبته لهم ، فالفلسطينيين في رباط الى يوم الدين بمعنى أنها ليست في حرب دائم ولا أمان دائم بل هي في سجال قائلاً :"كم جميل أن نتحلى بالصبر والإيمان فالله يقول "بشر الصابرين" وأن نتكاتف ونحب بعضنا ونفكر كلاً منا بالأخر لنكون يد واحدة أقوي وأكثر إرادة"، وختم الاحتفال عن سعادته بمشاركته بتقديم الدورة أملاً أن تكون قد عمت الفائدة للجميع.

وفي الختام تم توزيع الشهادات وتكريم السعودي على جهوده

وعبرت المشاركات عن سعادتهن بهذه الدورة التي زادت من معلوماتهم وأعطتهم الفائدة الكبيرة في فقه الزكاة

ويجدر الإشارة ان الدورة ركزت على موضوعات فقه الزكاة واشتملت على 20 ساعة تدريبية شاركت فيها 36 مشاركة.