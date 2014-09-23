غواصة « الدولفين » الرابعة تصل إلى ميناء حيفا

وصلت إلى مدينة حيفا صباح اليوم غواصة "دولفين" ألمانية رابعة التي أطلق عليها الاحتلال الاسرائيلي اسم "تنين"، وذلك بعد أن أجري لها يوم أمس مراسم استقبال رسمية في عرض البحر.

وأجريت مراسم الاستقبال بحضور كبار القادة العسكريين في عرض البحر في المكان الذي غرقت فيه الغواصة "الإسرائيلية "داكار" قبل 46 عاما، ومن ثم توجهت إلى سواحل حيفا ويتوقع وصولها إلى مربضها صباح اليوم.

وكان قائد سلاح البحرية الاحتلال "الإسرائيلية"، رام روتنبرغ، أكد قبل مطلع الشهر الجاري أن غواصة "دولفين" رابعة انطلقت من ألمانيا، وقال إن غواصة خامسة ستصل حتى نهاية العام.

وقال روتنبرغ في مراسم تخريج فوج من جنود البحرية: "في هذه اللحظات، وبعد أن انطلقت من ألمانيا، غواصة دولفين رابعة في طريقها لإسرائيل، وحتى نهاية العام ستصل غواصة خامسة". وقال: " إن الغواصة بمقدورها أن تغوص أعمق، وأبعد، ولفترة أطول، وبأداء قوي لم نعرفه من قبل".

وتعتبر "دولفين" من أكثر الغواصات تطورا في العالم وتتميز بقدرات عسكرية متنوعة وتمتاز بقدرتها على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية، وتعمل كمنصات إطلاق صواريخ.

يذكر أن حمولة هذه الغواصة بلغت 1550 طناً، وتعمل بمحرك ديزل–كهرباء، وتتميز بقدرتها على التخفي ومتابعة الأهداف, وهي تستخدم لمكافحة السفن والغواصات، وحماية القواعد البحرية، وخطوط المواصلات البحرية.