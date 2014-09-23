إصابات بالرصاص المعدني والغاز في مواجهات بالخليل

أصيب اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي الجامعة، ومنطقة مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أصابت عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق جراء اشتباكات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال، في حي الجامعة في الجزء الشمالي من مدينة الخليل، عرف منهم حمزه وائل برقان، وفخري هاني الهيموني، أصيبا إصابة مباشرة بالرأس نقلا على إثرهما للعلاج في مشافي المدينة، ووسام صبري عويضات، إصابة بالركبة.

وفي ذات السياق، أصيب العشرات من طلاب المدارس في منطقة مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من المدينة، خلال المواجهات التي اندلعت بين عشرات الطلاب، وجنود الاحتلال أطلقوا خلال وابل من قنابل الغاز نحو المدارس، وأصيب العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت فجر اليوم الثلاثاء، المواطنين مروان القواسمي وعامر ابو عيشة، في عملية عسكرية للاحتلال وسط مدينة الخليل.