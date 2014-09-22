حماس: رفع الحصار هو السبيل الوحيد لعودة الهدوء في مستوطنات غلاف غزة

أكدت حركة حماس أن مطالبة المستوطنين الإسرائيليين لقادتهم بفتح المعابر وإعادة ما دمره الجيش في قطاع غزة وعدم شن حرب جديدة مع المقاومة الفلسطينية دليل على أن رفع الحصار هو السبيل الوحيد لعودة الهدوء في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وكان المئات من المستوطنين تظاهروا مساء اليوم أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمطالبة برفع الحصار.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري عبر تصريح صحفي نشر على الفيسبوك الخاص به، أن السبيل الوحيد لعودة الهدوء للمستوطنين في غلاف قطاع غزة هو رفع الحصار قائلاً على المستوطنين أن يدركوا أن نتنياهو غير معني بهم وأنه لازال يراوغ في رفع الحصار عن غزة.

ومن الجدير ذكره أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الذراع العسكري حركة الجهاد الإسلامي تمكنت من قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون ما دفع المستوطنين لترك المستوطنات والهجرة إلى الأراضي المحتلة خشية على حياتهم.