الاحتلال يوافق على منح 886 دنم لإنشاء ناطحات سحاب بالقدس المحتلة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على منح 886 دونما لإنشاء عدة مبان تجارية ضخمة في القدس.

وأوضحت القناة الإسرائيلية الثانية التي أوردت النبأ، أن المنطقة ستشمل بناء 12 ناطحة سحاب، وستحتوي الناطحات على فنادق ومكاتب ومقار لشركات، ومبان سكنية وتجارية.

وأشارت إلى أن المنطقة التجارية ستقام في منطقة شارع رقم "1" في القدس المحتلة.

وعلّق ما يمسي بوزيرا المالية والإسكان يائير لبيد وأوري آرئيل أن المشروع يمثل أهمية كبيرة للقدس، "فهو يقدم وجها حضاريا وعصريا للمدينة".

ولم توضح القناة تفاصيل أخرى حول المشروع، ومتى سيتم تنفيذه أو الجهة التي ستنفذه.