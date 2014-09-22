الارصاد: منخفض جوي ماطر الاسبوع المقبل

تتاثر فلسطين بمنخفض جوي اعتبارا من يوم السبت المقبل، تسقط خلاله امطار محلية تمتد من شمال الضفة الى جنوبها وتكون درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي بخمس درجات.

وتوقع الراصد الجوي يوسف ابو اسعد ان تتاثر فلسطين بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر يبدا تاثيره على المنطقة اعتبارا من يوم السبت والاحد والاثنين وتسقط الامطار من شمال الضفة ورام الله مرورا الى المناطق الجنوبية التي يكون نصيبها اكثر من الامطار.

واضاف ان الامطار هي نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي والانقلاب الخريفي والربيعي, والرياح تكون معتدلة السرعة والحرارة تكون في القدس العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة ويكون هناك برد خلال الليل.