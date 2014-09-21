مصادر إسرائيلية: حزب الله يستخدم لأول مرة طائرة هجومية بدون طيار

أكدت القناة الإسرائيلية الثانية أن حزب الله استخدم قبل أيام طائرة بدون طيار هجومية متطورة قادرة على إطلاق الصواريخ وإصابة هدفها بدقة.

وبثت القناة شريطا مصورا يظهر قصفا تنفذه الطائرة لهدف تابع لجبهة النصرة، وقالت إن حزب الله استخدم في السابق طيارات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية لكن هذه أول مرة يتم رصد استخدامه لطائرة قادرة على إطلاق الصواريخ.

وقالت إن استخدام هذه الطائرة لم يفاجئ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كثيرا، مشيرة إلى أن الإسرائيليين على علم بنوعين من الطائرات الهجومية من إنتاج إيران وهناك احتمال كبير بأنها سلمت لحزب الله

وقال التقرير إن الطائرة على ما يبدو إيرانية قادرة على حمل صواريخ هجومية يمكنها إصابة اهدافها بدقة. واعتبر أن الحديث يدور عن نقلة نوعية في تسليح حزب الله الأمر الذي من شأنه أن يقلق إسرائيل.