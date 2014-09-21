طائرات حربية ترافق طائرة السيسي الرئاسية أثناء توجهه لنيويورك

رافقت عدد من طائرات السلاح الجوي المصري الطائرة الرئاسية حتى مغادرتها المجال الجوي المصري، وعلي متنها الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها إلى نيويورك.

وقد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مطار القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المُتحدة، والمشاركة في أعمال قمة المناخ الذي كان سكرتير عام الأمم المُتحدة قد دعا إلى عقدها.

ويجري الرئيس السيسي خلال الزيارة التي تستغرق خمسة أيام مباحثات ثنائية مع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماعات، ومن بينهم رؤساء فرنسا والبرازيل وجنوب إفريقيا، ورؤساء وزراء اليابان وايطاليا وإثيوبيا وبريطانيا، وملك الاردن وملك المغرب.