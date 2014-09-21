بدء التسجيل لامتحان المستوى لعام 2015

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدء تسجيل الراغبين في خوض امتحان المستوى للعام 2015 اعتباراً من صباح يوم الأحد 28/9/2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 16/10/2014 وذلك في مقرات مديرياتها بمحافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الأحد، إنه سيسمح التقدم لهذا الامتحان كل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن 16 عاما في 1/1/2015.

وأضافت الوزارة أنه سوف يعقد عقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الأساسي في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة.

وبينت أن المشترك الناجح سيمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله هذه المصدقة للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي2015/2016 على ألا يزيد عمره عن 18 عاماً، أو تؤهله للتقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاما في 1/1 من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم عقد امتحان استكمال للمشترك الراسب ولا يمنح أي وثيقة.

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل التوجه لمقرات مديريات التعليم مصطحبين أوراقهم الثبوتية وهي شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه المشترك مصدقة حسب الأصول، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها، و4 صور شخصية حديثة ملونة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكلاً.

ولفتت إلى أن الامتحان سيبدأ يوم الأحد 26/10/2014 الساعة التاسعة صباحاً في أربعة مراكز على مستوى الوطن هي غزة ورام الله ونابلس والخليل.