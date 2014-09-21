الشؤون الاجتماعية تحذر: مخاوف من وقوع 120 ألف أسرة تحت خط الفقر

حذر مدير عام الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية رياض البيطار من تزايد عدد الأسر الفقيرة من 60 ألف أسرة ليصل إلى 120 ألف أسرة تحت خط الفقر إن لم يقدم لهم الإغاثة العاجلة خاصة بعد التشرد والدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف البيطار خلال لقاء مع مسئول بمقر وزارة الإعلام الأحد:" يجب أن يتم تقديم الإغاثة العاجلة إلى الأسر الفقيرة من قسائم شرائية وإغاثة مالية لهذه الأسر، ولاسيما أن العدوان "الإسرائيلي" هجر ودمر منازل العديد من الأسر، وهذا ما يتطلب أكثر من برنامج إغاثي بالتعاون مع المؤسسات الدولية".

وأشار إلى أن وزارته تواصلت مع أكثر من 120 مؤسسة لتقديم الدعم والمعونة لكافة الأسر المنكوبة أثناء العدوان الإسرائيلي ، لافتًا إلى أن المعونة تتمثل في الطرود الغذائية والصحية وفراش للأسر النازحة.

وبين أنه تم الاتفاق مع مؤسسه (أوكسفام) لدعم القسائم الشرائية للمواطنين أثناء الحرب، "ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج أكثر من 50 ألف أسرة حسب الأولوية لأصحاب المنازل المدمرة وما تبقى حسب البيانات المسجلة من قبل المؤسسات الأخرى".

وأكد البيطار أن لدى الشئون الاجتماعية برنامج محوسب مرتبط ببيانات السجل السكاني للقطاع أرسل إلي المؤسسات المعنية بالإغاثة العاجلة، مضيفًا "هذا ما سهل عملية الوصول إلى الأسر النازحة والمحتاجة إلي معونات".

وبين أن الوزارة سعت بكل طاقتها إلى إغاثة كل الأسر أثناء العدوان وذلك بتوفير مراكز إيواء بالمجمعات السكنية غير المأهولة ومسجد العمري، "وذلك بعد أن لم تستطيع وكالة الغوث استيعاب كافة النازحين في مدارسها بمدينة غزة تحديداً".

وأوضح البيطار على مواصلة وزارته في عملية دعم البرامج المتعددة الخاصة بالأسر الفقيرة إضافة إلى البرامج التي تخص الفئات المجتمعية الأخرى.