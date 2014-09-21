نشطاء يغلقون مقر شركة تصمم مخططات لمواقع إستيطانية

أغلق نشطاء في لجان المقاومة الشعبية في رام الله مقر شركة أسيا للإستشارات الهندسية بعد تطورتها بالمشاركة في تصميم مخططات هيكلية إستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت لجان المقاومة الشعبية والتي نظمت الفعالية ضد هذه الشركة، أنه ثبت مشاركة مع دولة الإحتلال عبر ما يسمى الإدارة المدنية بتنظيم المخططات و التصاميم الهيكلية لمناطق العيزرية و أبوديس في القدس المحتلة.

وحمل المشركون اليافطات كتب عليها شعارات ضد الشركة وعملها " الغير وطني" ومطالبين نقابة الهندسة بإتخاذ الخطوات القانونية بحقها.

وطالب المنظمون أيضا السلطة الوطنية بمحاسبة القائمين على هذه الشركة و غيرها من الشركات المتعاونة مع الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

ويهدف مخطط الاحتلال الاسرائيلي الذي تشارك الشركة بتصميم مبانيه الى تهجير آلاف الفلسطينين المقيمين في المنطقة الشرقية في الضفة الغربية ومصادرة حوالي 57 الف دونم .

















