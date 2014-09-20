مورينيو يطالب بخصم نقاط من مانشستر سيتي و سان جيرمان

طالب جوزيه مورينيو مدرب فريق تشيلسي بخصم نقاط من الفرق التي تخالف قواعد اللعب المالي النظيف.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كانا أكبر المتعرضين لعقوبات مالية بسبب مخالفة هذه القواعد، وتحدث مورينيو معلقاً على رأيه فيما فعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاههما.

وقال مورينيو للتلفزيون البرتغالي "الجميع يعرف أن هناك غرامات بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، وبما أن الغرامات موجودة فالنظام موجود، لكن هل هذا أمر عادل؟.. بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، خصم النقاط وحجب البطولات هو العقوبة الصحيحة".

المدرب البرتغالي أضاف شارحاً وجهة نظره "عندما يكون لديك رأس مال يسمح لك بمخالفة القواعد وتفوز بالألقاب ويتم تغريمك مالياً فقط، فأنت ستستمر فيما تقوم به".

مدرب تشيلسي ختم كلامه عن القضية قائلاً "لو تم خصم 6 نقاط من رصيد هذه الفرق في دوري أبطال اوروبا أو تم منعه من المشاركة فإنها لن تجرؤ على مخالفة القواعد".

يذكر أن تشيلسي سيواجه مانشستر سيتي يوم غد الأحد في قمة الأسبوع في الدوري الإنجليزي.