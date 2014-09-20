الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأحد غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الطقس يوم الاثنين المقبل غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج