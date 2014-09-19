اجتماع مغلق بين الرئيس عباس ونظيره الفرنسي

عقد الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند اجتماعا مغلقا في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس، مساء اليوم الجمعة، لبحث المستجدات في الأرض الفلسطينية والمنطقة، وعملية السلام المتعثرة.

وذكرت وكالة "وفا" ان اجتماعا موسعا اعقب الاجتماع المغلق بين الرئيسين، حضره عن الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رافت، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، ومستشار الرئيس اكرم هنية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا هايل الفاهوم.

وكان الرئيس قد بدأ اليوم الجمعة، حركة سياسية وصفت بالنشطة والهامة، استهلها بلقاء الرئيس الفرنسي، يتوجه بعدها إلى نيويورك للقاء العديد من قادة العالم بهدف حشد التأييد الدولي للحل العادل للقضية الفلسطينية ويتوجها الرئيس بكلمة هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد وصف الأسابيع المقبلة بأنها حاسمة للقضية الفلسطينية داخليا ودوليا سواء فيما يتعلق بإعادة اعمار قطاع غزة، أو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.