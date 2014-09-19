سفارة فلسطين تؤكد وجود ناجيين اثنين من حادث القارب لدى السلطات الايطالية

ذكرت سفارة فلسطين لدى ايطاليا اليوم الجمعة، أن السلطات الايطالية الرسمية ابلغت السفارة بوجود ناجيين اثنين فقط لديها من حادث غرق القارب بالمتوسط وهما (خميس بربخ، وشادي الجبري).

واوضحت السفارة في بيان لها انه ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم وبناء على الاتصالات الحثيثة المستمرة مع الوزارات والجهات الرسمية والشعبية المختصة والمعنية بهذا الشأن، تم إبلاغ السفارة رسميا بوجود الناجين الاثنين (بربخ والجبري) لدى السلطات الايطالية وهما قيد الاحتجاز الاحترازي بصفتهم شهود على الكارثة التي حلت بالقارب.

واشار البيان الى ان سفيرة فلسطين تعمل كافه الإجراءات من اجل مقابلتهما.

واضاف البيان انه تم ابلاغ السفارة رسميا من قبل وزاره الداخلية بعدم وجود جثامين لأي من مفقودي الكارثة.

ودعت السفارة الجميع الى احترام مشاعر ذوي المفقودين وتوخي الحذر والمصداقية عند الحديث عن هذه المأساة الجديدة التي ألمت بشعبنا.

وقالت 'إنها ليست مسؤولة عن اي تصريحات سوى التي تصدر عن سفارة فلسطين لدى ايطاليا عبر وزاره الخارجية الفلسطينية في رام الله'، متمنية على وسائل الاعلام توخي الدقة والتأكد من صحه الخبر قبل نشره.