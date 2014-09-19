أبو مرزوق: لا مفر من الحرب حال عدم رفع الحصار عن غزة

قال موسى أبو مرزوق، الرجل الثانى فى حركة حماس، إن الحركة لا تريد حربا أخرى مع إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن مزيدا من القتال سيصبح أمرا لا مفر منه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء غلق المعابر الحدودية لقطاع غزة مع مصر وإسرائيل.



وفى حواره مع الآسوشستدبرس أصر موسى أبو مرزوق، نائب مدير المكتب السياسى لحماس، على أن حماس فازت بالحرب على الرغم من الانتكاسات العسكرية الظاهرة، وقال إن شعبية الحركة قد زادت بين الفلسطينيين ومن الممكن أن تهزم عباس وفتح لو أجريت الانتخابات اليوم.

وحذر أبو مرزوق من أن الفشل فى التفاوض على اتفاق غزة الجديد ورفع الحصار من الممكن أن يؤدى إلى حرب أخرى، وأضاف: "لا نريد هذا، وأعتقد أن الإسرائيليين لا يريدون أن يروا هذه الحرب مرة أخرى".

وأكد أبو مرزوق أن شعب غزة عاش وضع صعب قبل الحرب نتيجة الحصار، وقال لا نستطيع أن نضع الفلسطينيين بعد الحرب فى وضع مماثل، وعلى الإسرائيليين أن يغيروا سياستهم.