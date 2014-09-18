الصحة لـ« مراسلنا »: خاطبنا الوزارة بالتحرك لحل ازمة رواتب عمال النظافة ولم ترد

اكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. اشرف القدرة أنه تم إرسال عدد من الخطابات والمراسلات الرسمية الى وزارة الصحة والمسؤولين في الحكومة لحل ازمة رواتب عمال النظافة.

وأوضح لـ"فلسطين اليوم" ان الوزارة لم ترد على الخطابات والمراسلات، مشيراً ان الجهود قائمة لحل الازمة.

وقال القدرة في تصريحات سابقة إنّه تم تأجيل عمليات جراحية لنحو 180 مريضا بسبب إضراب شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف القدرة، أنّ وزارة الصحة قررت تأجيل كافة العمليات المجدولة في كافة مستشفيات قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار إضراب عمال النظافة.

وحذر القدرة، من استمرار إضراب شركات عمال النظافة، وتأثيره على حياة المرضى، الصحية، ومواجهتهم لظروف قاسية جراء توقف خدمات النظافة.

ونفذ نحو 700 من عمال شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة أمس الأربعاء إضرابًا شاملاً عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم.