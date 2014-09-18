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الاحتلال يعتقل ضابط كبير بتهمة إصدار تصاريح عمل لضفاويين بالرشوة

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 11:06 - 18 سبتمبر 2014
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  ذكرت مصادر في جيش الاحتلال اعتقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بتهمة إصدار تصاريح عمل داخل الخط الأخضر لضفاويين بطرق التفافية غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أن الضابط الكبير استغل منصبة في تسهيل إصدار التصاريح عبر الرشاوى من فلسطينيين وآخرين.

 

 

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