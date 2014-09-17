زيدان: لماذا لا أكون مدرباً لفرنسا؟

أكد صانع الألعاب الدولي الفرنسي السابق والمدرب الحالي للفريق الرديف لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أمس (الثلثاء)، أنه لا يستبعد فكرة تدريب المنتخب الفرنسي في يوم من الأيام.

وقال زيدان في حديث لصحيفة «لابروفانس»: «أنا طموح، وأنا الآن مدرب وأقول لماذا لا أصبح مدرباً للمنتخب الفرنسي؟ أحب المنتخب الفرنسي ودافعت عن ألوان هذا المنتخب، لا يسمح لي ذلك بأن أقول أنه بإمكاني أن أكون مدرباً له، ولكن بمجرد أنني تحولت إلى عالم التدريب فإن ذلك الاحتمال قائم».

وأضاف: «أنا اليوم مدرب لشباب ريال مدريد، كل شيء له وقته».

وتحول الأسطورة زيدان (42 عاماً) هذا الموسم من مساعد لمدرب ريال مدريد الأول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى مدرب للفريق الرديف للنادي الملكي كاستيا.

وحقق زيدان أول من أمس (الأحد) فوزه الأول كمدرب، بعدما تغلب فريقه على ضيفه تريفال فالديراس (3-1) في المرحلة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة.

واستهل زيدان موسمه بثلاث هزائم متتالية، وهبط ريال مدريد كاستيا في الموسم الماضي إلى الدرجة الثالثة، بعدما احتل المركز الـ20 من أصل 22 فريقاً.