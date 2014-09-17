كلينتون: نتنياهو لن يحقق السلام ويجب إجباره على قبول تسوية

أوضح الرئيس الأمريكي السابق" بيل كلينتون " خلال كلمة يوم امس" ونقلتها المواقع الالكترونية المختلفة اليوم "الأربعاء" أمام مؤتمر لجمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي عقد في ولاية "ايوا" نظرته وكيف يري ويفهم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وما يعتقد حول هذا الشخص .

وقال بيل كيلينتون مخاطبا الحضور "نتنياهو ليس الرجل الذي يمكنه التوصل الى السلام واذا لم نجبره على القيام بذلك فانه لن يفعلها أبدا".

ويبدو ان كلينتون لا يتفق مع زوجته وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية المحتلة للرئاسة " هيلاري كلينتون " التي عبرت الشهر الماضي خلال مقابلة صحفية مع الصحفي اليهودي" جيفري غولدبرغ " عن مواقف قوية جدا مؤيدة لاسرائيل والحرب التي شنها الجيش الاسرائيلي على غزة ومنحت نتنياهو دعمها الكامل.

وهذه المواقف يبدو انها لا تجد قبولا لدى زوجها " بيل كلينتون " الذي شهدت علاقاته مع نتنياهو توترا حتى خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة وأقواله الأخيرة وفقا لصحيفة " يديعوت احرونوت " العبرية ورغم الإدلاء بها خلال حفل خاص وعدم وجود منظم ومسبق للمراسلين تضع المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون في وضع إشكالي وتشير بوضوح إلى ما يمكن أن يحدث بينهما فيما لو فازت بالانتخابات الرئاسية القادمة والى جانبها رئيس سابق يتمتع بشعبية واسعة وقوية ولا يتفق معها في الرأي والموقف من هذه القضية الحساسة.