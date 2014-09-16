غانيتس يقيل ضابطاً اسرائيلياً سرب معلومات لنفتالي خلال العدوان على غزة

كُشف النقاب اليوم الثلاثاء, عن إقالة ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بعدما تبين أنه سرب معلومات سرية إلى رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد "نفتالي بينيت" أثناء العملية العسكرية ضد قطاع غزة.

واستخدم بينيت هذه المعلومات السرية خلال اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" الأمر الذي أثار غضب وزير الجيش "موشيه يعلون".

وأثارت أقوال بينيت شكوكا لدى يعلون بأن مصدرا داخل الجيش يسرب أخبارا لـ "بينيت" وعلى أثر ذلك حول الموضوع إلى رئيس أركان الجيش "بيني غانتس", وبعد التحقيق قرر غانتس إقالة الضابط وإخراجه من صفوف الجيش.

وقال يعلون خلال لقاء مع مراسلين عسكريين اليوم: "إن أداء الوزراء خلال الحرب كلف "إسرائيل" ثمنا غاليا وخاصة انتقادات بينيت ووزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان" العضوين في الكابنيت".

وزعم يعلون أن "حماس اعتقدت أننا منهارين ومقسمين"، وأنه نتيجة لذلك طالت الحرب لمدة 50 يوما.

من جانبه اعتبر بينيت في تعقيبه، أنه كان الوزير الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قراره بأن ينفذ عمليات تدمير الأنفاق في قطاع غزة وأنه دافع بذلك عن "الإسرائيليين".