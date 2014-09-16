الإذاعة الإسرائيلية: 40% من يهود أوروبا يخفون هويتهم خوفا من « داعش »

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن أكثر من 40% من يهود أوروبا يخفون يهوديتهم خشية التعرض لأعمال معادية لليهودية.

وأضافت الإذاعة أن هذه البيانات صدرت بناء على إحصائيات قام بها 800 حاخام فى دول أوروبية عدة، موضحة أن وتيرة التعرض لليهود انتشرت بشكل كبير بعد عملية "الجرف الصامد" التى قام بها الجيش الإسرائيلى فى غزة فى يوليو الماضى.

من جانبه قال مدير نقابة المنظمات اليهودية فى أوروبا الربى "مناحم مرجولين"، إن اليهود فى أوروبا أصبحوا يخشون الإفصاح عن ديانتهم خشية التعرض للهجمات من قبل تنظيم دولة الإسلام فى العراق والشام "داعش" الذى هدد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد أوروبا.



