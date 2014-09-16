اللجنة الحكومية: تناقص عدد الوفود التضامنية التي تصل غزة عبر معبر رفح

أكد رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود المهندس علاء الدين البطة أن اللجنة استقبلت خلال العدوان الاسرائيلي على غزة 14 وفداً تضامنياً عبر معبر رفح البري، ما يعني ان اعداد الوفود المتضامنة التي تدخل القطاع في تناقص عن ما كان عليه الوضع في السابق.



وأشار رئيس اللجنة الى أن عدد الأفراد الذين دخلوا غزة بلغ 104 اشخاص ضمن وفود من الامارات، تونس، الاردن، تركيا، وماليزيا والسودان وفلسطينيي اوروبا، وهو ما يعني أن هناك توقف شبه كامل لحركة القوافل والوفود التي تدخل غزة في الآونة الأخيرة مقارنة بالعدوان السابق 2012، أو الأسبق 2008-2009.



واشار البطة الى وصول اكثر من 60 وفدا الى قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي (2012) يشملون 1600 متضامناً.



واتهم البطة الجانب المصري بمنع عشرات الوفود الطبية والإنسانية والشبابية المتضامنة مع غزة من الدخول بذرائع مختلفة، وكان أبرزها وفد نشطاء الثورة المصرية الذي يتكون من 500 متضامن.



ودعا البطة كافة الأطراف الدولية والعربية إلى تجهيز القوافل والوفود وتسييرها إلى غزة من أجل تخفيف المعاناة وكسر الحصار، داعيا مصر لتسهيل عملية دخول القوافل والوفود عبر أراضيها إلى غزة.