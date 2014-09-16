بالفيديو .. هفوات الحارس دييغو لوبيز مع ميلان

حال الإسباني دييغو لوبيز حارس مرمى ميلان الإيطالي، ليست أفضل من حال زميله السابق في فريق ريال مدريد إيكر كاسياس، من حيث الأداء والمستوى اللذين يقدمانه وارتكابهما لأخطاء قاتلة.

فقد تلقت شباك الحارس العملاق دييغو لوبيز أربعة أهداف كاملة في مباراة فريقه أمام بارما (5-4) يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول، في المرحلة الثانية للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتسبب دييغو لوبيز في تلقي شباكه الهدف الرابع بعد خطأ قاتل "كوميدي" عندما فشل في التحكم بكرة أعادها له زميله المدافع لتستقر في الشباك.

وسبق لدييغو لوبيز أن ارتكب هفوة في أول لقاء له مع ميلان وديا في مواجهة فالنسيا، عندما خرج من منطقته وأخطأ في تمرير الكرة في وسط الملعب فاستغل لاعب فالنسيا الفرصة وأرسل الكرة في الشباك الخالية.

وتعرض زميل لوبيز ومنافسه السابق على حراسة مرمى الفريق الملكي إيكر كاسياس لانتقادات حادة، ووجه جمهور الميرنجي في مدرجات "سانتياغو بيرنابيو" صفارات استهجان باتجاهه بعد تلقي شباكه هدفين من فريق اتلتيكو (1-2) في لقاء "ديربي" العاصمة مدريد يوم السبت الماضي.