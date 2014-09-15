« إسرائيل » ستصدر 5 آلاف تصريح لعمال فلسطينيين

ذكرت اذاعة الاحتلال ، اليوم الاثنين، إن المجلس الوزاري الاقتصادي المصغر "الإسرائيلي"، صادق على مشروع قرار، يقضي برفع أعداد العمال الفلسطينيين في مجال البناء، بنحو 5 آلاف عامل جديد.

وأضافت الإذاعة "إنه من المتوقع منح 5 آلاف تصريح عمل جديد للفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بهدف تكثيف عمليات البناء داخل المدن الإسرائيلية التي تعاني من أزمة سكن فيها، وارتفاع الطلب عليها".

وواصلت أسعار السكن في إسرائيل ارتفاعاتها المتتالية منذ نحو 6 سنوات، بسبب زيادة الطلب عليها، حيث بلغت نسبة الارتفاع في أسعار السكن منذ العام 2008، وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 40٪.