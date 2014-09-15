يعلون يُمهد لتحويل مدرسة للمستوطنين لمدرسة شرعية‏

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن وزير الحرب موشية بوغي يعلون أعطى تعليماته لما تسمى قوات حرس الحدود للبقاء في المدرسة الدينية يوسف حاي في مستوطنة "يتسهار" حتى يصدر قرار آخر في الأمر.

الجدير ذكره ففي شهر أبريل حاوت قوات الاحتلال إخلاء المستوطنين من عدة مباني أقاموها بشكل غير قانوني في "يتسهار" ولكن قوات الاحتلال واجهت مقاومة عنيفة من المستوطنين الذين خربوا موقع عسكري كبير للجيش قرب المستوطنة احتجاجاً على "إخلائهم".

ووفقاً لإذاعة الاحتلال فإن يعلون يهدف من إبقاء قوات الاحتلال لحماية المدرسة لشرعنتها لتصبح مدرسة شرعية.