مقتل مهاجرين غير شرعيين بالقرب من مالطا

قضى مهاجران غير شرعيان على الأقل غرقا، أحدهما طفلة، وتم إنقاذ ستة آخرين عندما غرق قاربهم في البحر المتوسط، بحسب شرطة الموانئ اليونانية السبت.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن "الناجين ومن بينهم فتاة في حالة خطرة، يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم، وأدخلوا إلى المستشفى في مدينة خانيا على جزيرة كريت".

وأبلغت سفينتا شحن أحدهما ترفع العلم البريطاني وأخرى العلم الليبي السلطات اليونانية بعد أن انتشلت سبعة اشخاص وجثة من حطام القارب في المياه القريبة من جزيرة مالطا.

وتوفيت طفلة في وقت لاحق متأثرة بإصاباتها. وفتحت السلطات المالطية تحقيقا في الحادث.

وشهد هذا العام إرتفاعا في عدد المهاجرين الذين يحاولون اجتياز البحر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وطلبت أثينا من بروكسل هذا الشهر مبلغ 63 مليون يورو إضافي (83 مليون دولار) من المساعدات الأوروبية، للمساعدة في استيعاب الزيادة "الكبيرة" في أعداد اللاجئين التي يتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات هذا العام.