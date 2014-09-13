الاتحاد الكرة يستنكر احتجاز الاحتلال للحكم الدولي عاصي

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني باحتجازها لحكم الراية الدولي الفلسطيني فاروق عاصي مساء أمس الجمعة، على مدخل بلدة سلواد، إحدى ضواحي مدينة رام الله، أثناء توجهه إلى استاد أريحا الدولي لتحكيم مباراة هلال أريحا وبيت أمر ضمن منافسات دوري الاحتراف الجزئي.



وندد إسماعيل مطر رئيس دائرة الحكام بالاتحاد الفلسطيني بدوره ما قامت به قوات الاحتلال باحتجاز الحكم عاصي لمدة أربع ساعات متواصلة، والتعامل معه بطريقة سيئة دون ذكر أسباب هذا التصرف الجائر، مؤكداً أن هذه الممارسات العنصرية جاءت رغم إظهار عاصي بطاقة التحكيم الخاصة به والصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة "FIFA."



وأضاف مطر أن عاصي حاول بكل الطرق إقناع جنود الاحتلال بضرورة إخلاء سبيله، إلا أنهم قاموا بعصب عينيه واحتجازه مدة أربع ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه، مما أدى إلى تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن يكون عاصي من طاقمها التحكيمي إلى موعد لاحق.



يشار إلى أن مثل هذه الممارسات العنصرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ليست الأولى بحق عناصر الحركة الرياضية الفلسطينية الذي يتم استهدافهم بشكل متواصل بعدة أساليب همجية كالاحتجاز والاعتقال والاصابة والقتل.

