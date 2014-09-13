شكري يبحث مع كيري مستجدات القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الاميركي جون كيري، في القاهرة اليوم السبت، مستجدات القضية الفلسطينية وخاصة الوضع في غزة بعد وقف اطلاق النار، بالإضافة الى مواجهة الإرهاب.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كيري عقب اللقاء، 'إنه كان هناك توافق في الآراء لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس'.

وأضاف 'إن هناك اتفاق في الرأي بين الجانبين الاميركي والمصري لحل المشكلة لأنه سوف يترتب على ذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة وإزالة الكثير من أسباب التوتر على المستوى الاقليمي والدولي'.

وشدد شكري، على أن مواجهة التنظيمات الارهابية هي مسؤولية جماعية على كل المجتمع الدولي، مطالبا بضرورة منع كافة صور التمويل والتواصل مع هذه التنظيمات والعمل على الافكار الخاصة بالقدرة على احتواء مثل هذه التنظيمات.

وقال، 'إنه لابد من وجود توافق وتفاهم بين أعضاء المجتمع الدولي للقضاء على هذه التنظيمات، مضيفا اننا نرصد العلاقة بين التنظيمات الارهابية المختلفة، ولا نتصور ان هناك فرقا ربما فرق تكتيكي فقط ولكن الفكر المتطرف الاقصائي متسق بين كل المنظمات الارهابية'.

من جانبه قال الوزير كيري، 'إنه أكد خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تقديرنا لما قامت به لوقف اطلاق النار في غزة وتثبيت الهدنة بين الطرفين، ومازلنا نتناول الطريق الذي سيسلكه الطرفان للعمل من خلال القاهرة لاستمرار وقف اطلاق النار.

وتوجه كيري بالشكر الى مصر وجامعة الدول العربية لتأييدهما التحالف الذي دعت اليه الولايات المتحدة الاميركية لمكافحة تنظيم داعش، واصفا الاخيرة بانها منظمة شريرة ووحشية لا تعرف اي حدود وتدعى انها تحارب باسم الاسلام وفي الواقع ليس لها صلة بالإسلام.