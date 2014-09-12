وثيقة تكشف: أمريكية هددت ياهو بغرامات كبيرة إذا لم تسلمها بيانات المستخدمين

كُشف النقاب عن وثائق تشير إلى أن الحكومة الأمريكية هددت عام 2008 بتغريم "ياهو" نحو 250 ألف دولار يوميا، إذا لم يتم تسليم بيانات العملاء لوكالات الاستخبارات.

وتلقي هذه الوثائق أضوء جديد على كيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع شركات الإنترنت في هذا البلد الرافضة لأوامر المحكمة المختصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي تفرض على الحكومة إجراء مراقبة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

وقد خسرت ياهو المعركة، ما مهد برأي الخبراء الطريق أمام عميل وكالة الاستخبارات المركزية والأمن القومي السابق إدوارد سنودن في الكشف عن برنامج المراقبة "بريزم" صيف العام الماضي.

وكشفت الوثائق السرية عن أن الحكومة الأمريكية قد فرضت على Yahoo دفع غرامة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي عن كل يوم ترفض فيه الشركة الامتثال لأوامر المحكمة بتسليم بيانات المستخدمين، مع غرامة مضاعفة كل أسبوع على التوالي.

وتريد شركات الإنترنت الأمريكية جزئيا أن تكشف بقدر ما تستطيع عن الإجراءات التي تقوم بها وكالات الاستخبارات خلف الكواليس من أجل الحصول على بيانات عن المستخدمين، وذلك بسبب مخاوف حول تأثير ذلك على أعمالهم.

وقالت ياهو إنها ستبدأ في الكشف عن نحو 1500 وثيقة سرية للصراع الطويل مع الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت شركات "فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"ياهو" و"غوغل" نشر تفاصيل عن طلبات الحكومة السرية للبيانات التي يتلقونها، على أمل أن تُظهر محدودية تورطهم في جهود المراقبة المثيرة للجدل في الولايات المتحدة.