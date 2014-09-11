الاسير المحرر جودالله: السجون تغلي والمضايقات والعقوبات تزداد

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الاسير انس محمود جود الله (26 عاما) من مدينة نابلس، بعد اعتقال اداري استمر قرابة العامين.

وقال المحرر جود الله بعد الافراج عنه ان الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد حالة غليان في ظل العقوبات والمضايقات التي تمارسها إدارات السجون بحق الاسرى، ولا سيما اسرى حركة حماس والجهاد، واهمها تقليص مبلغ الكنتين، ومنع الزيارات، والاقتحامات المتكررة التي تقوم بها وحدة "المتسادا" لأقسام الاسرى.

وأضاف ان قيادة الحركة الاسيرة في مختلف السجون تدرس حاليا القيام بخطوات تصعيدية، من اجل الضغط على ادارة السجون لوقف انتهاكاتها بحق الاسرى.

يذكر ان جود الله اعتقل بتاريخ 22/11/2012 بعد 40 يوما من زواجه، وتم تجديد اعتقاله 6 مرات، وهذا هو الاعتقال الثالث له حيث امضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 40 شهراً، وشارك جود الله خلال اعتقاله الأخير في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الاسرى الاداريون واستمر 62 يوما.

يشار الى أن المحرر جود الله هو نجل الشهيدة سعاد جود الله التي استشهدت عام 2003، وشقيق الشهيد أحمد جود الله الذي استشهد قبل ذلك بعدة أشهر.