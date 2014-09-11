الحمد الله : ملتزمون بتقديم كافة المساعدات المادية والعينية لقطاع غزة

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله اليوم الخميس التزام الحكومة بتقديم كافة المساعدات الممكنة المادية والعينية لأهلنا في قطاع غزة ، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية.

وقال الحمد الله خلال لقائه منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر لاطلاعهم على آخر الانتهاكات "الإسرائيلية "بحق الفلسطينيين في الضفة، إن آخر هذه الانتهاكات كان بإطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب عيسى القطري (23 عاما) من مخيم الأمعري في مدينة رام الله، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، ووضعهم في صورة سياسات سلطات سجون الاحتلال التعسفية التي أدت إلى استشهاد الأسير رائد الجعبري (35 عاما) من مدينة الخليل، الذي استشهد في مستشفى 'سوروكا' الإسرائيلي.

وأطلع الحمد الله الضيفين خلال لقائه بهما كل على حدة، في مكتبه برام الله، على آخر الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية للتحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة الشهر المقبل في القاهرة، مؤكدا التزام حكومة الوفاق الوطني بتقديم كافة المساعدات الممكنة المادية والعينية لأهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية.

وأعرب عن شكره للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في المساعدة الإنسانية التي يقدمونها لأهلنا في قطاع غزة، مشددا على أهمية هذا الدور بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني.