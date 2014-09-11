الطقس: لا يطرأ تغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاشع الموج.

ويكون الجو يوم الاحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج